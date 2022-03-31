İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO'ya bir adım daha yaklaştı

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden İzmir Tarihi Liman Kenti karar konferansına katıldı. Soyer, "İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama'dan sonra İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve TARKEM başta olmak üzere İzmir'deki çok sayıda kurumun desteğiyle İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için sürdürülen çalışmalar hızlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alan yönetim planı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği, adaylık dosyasının yazımının hızla ilerlediği İzmir Tarihi Liman Kenti alanı için Tarihi Havagazı Fabrikasındaki karar konferansına katıldı. Başkan Tunç Soyer, toplantıda yaptığı konuşmada, "15 yıllık bir rüyayı gerçekleştirmek üzere çok önemli bir aşamaya daha değerli paydaşlarımızla birlikte ulaşmış olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama'dan sonra İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi her türlü maddi ve idari desteği sağlıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ile Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kentinin 2020'de UNESCO Geçici Listesine girdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TARKEM arasında imzalanan protokol doğrultusunda UNESCO Dünya Mirası Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planının hazırlanması için çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yürütülmesi için her türlü maddi ve idari desteği ilk günden bu yana sağlıyor. Sürecin diğer aday alanlara kıyasla daha hızlı ilerlemesinin ardında İzmir'deki bir arada çalışma kültürümüz yer alıyor. Bu birliktelik, en az yürüttüğümüz çalışmalar kadar değerli."

"Kemeraltı İzmir'in kaldıracı olacak"

Karar konferansının ardından alan yönetim planı çalışmalarının hızla tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Soyer, "Amacımız; adaylık dosyasını planlanandan bir yıl önce, Eylül 2022'de valimize ve bakanlığımıza sunmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dosyamızı mümkün olan en kısa sürede, yani Şubat 2023'te UNESCO'ya ileteceğine inancım tam. Dünya mirası olma yolunda hepimize önemli görevler düşüyor. Söylediğimiz bir şey var; Kemeraltı İzmir'in kaldıracı olacak. İnanıyorum ki İzmir Tarihi Liman Kenti, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Efes ve Bergama'dan sonra İzmir'in üçüncü UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tescillenecek. Bizler de bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"İzmir bir bütün olarak dünyaya mirastır"

8 bin 500 yıllık tarihi boyunca bağrında köklü bir miras biriktirmiş İzmir'de Kemeraltı başta olmak üzere çok sayıda kültür ve doğa mirası olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Bu nedenle İzmir, bir bütün olarak dünyaya mirastır. Dünya uygarlıklarına yön vermiş eşsiz bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın kültür mirasını yaşatmak ve bu mirası anlamak ise bizim asli görevimizdir. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Mirası olmasına dair süreci böyle bir vizyon ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeye çalışıyor. Şehrimizdeki bu değerli çalışmalara sundukları katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyelerimize, İzmir Kalkınma Ajansı'na, TARKEM'e, emek sarf eden tüm değerli akademisyenlere, uzmanlara, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki değerli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz"

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, böyle bir projenin içinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek "5 Mayıs 2020'de başlayan süreçte yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Valilik olarak bize düşen ne varsa işin içindeyiz, ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz; saha gezileri, esnaf görüşmeleri, akademik çalışmalar ve çalıştayların düzenlenerek sürecin ilerlediğini aktardı.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de konuşmasında yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansta 6 tema altında çalışma yürütüldü

Konferansta katılımcılar UNESCO adaylık süreci hakkında bilgilendirildi. Katılımcıların alana ilişkin değerleri incelediği, ardından 6 tema altında çalışma yürüttüğü konferansta alanın miras unsurları, sosyal ve ekonomik yapısı, mekansal planlaması, yönetim yapısı, barındırdığı riskler ve ziyaretçi yönetimi için belirlenen eylemler değerlendirildi ve bu eylemlerin sıralaması belirlendi.

Karar toplantısında ayrıca; İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve bürokratlar yer aldı.

Çalışma sonucunda katılımcılar tarafından ele alınan konular alan başkanlığı tarafından derlenerek, alan yönetim planı son haline getirilecek. - İZMİR