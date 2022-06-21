İzmir Sinema Ofisi Yönetmen ve Yapımcı Adaylarını Sektörle Buluşturacak

İzmir Sinema Ofisi, 'İlk Film Projesi Geliştirme Kampı' düzenliyor. 19-23 Temmuz'da yapılacak kamp için son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i sinema sektörü için alternatif bir merkeze dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Sinema Ofisi, ilk film projesi geliştirme kampı düzenliyor. 19-23 Temmuz arasındaki kampa katılmaya hak kazanan 5 uzun metraj film projesinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı beş günlük yoğun bir proje geliştirme eğitimi alacak. Doğayla iç içe bir sanat merkezi olarak kurgulanan K2 Urla Nefes Alanı'ndaki kampta katılımcıların eğitim, konaklama ve yeme içme masrafları İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı organizasyonu tarafından karşılanacak. Sinemacı adayları İzmir Sinema Ofisi çalışmaları kapsamında düzenlenecek eğitim programı boyunca sektörde başarılı profesyonel sinemacılar ile buluşacak. Kamp ile sinemacı adaylarının film projelerini uluslararası film marketleri ile potansiyel ortak yapımcılara sunmaya hazır hale getirmesi amaçlanıyor.

SİNEMACI ADAYLARI SEKTÖRLE BULUŞACAK

Eğitimler yapımcı Müge Özen ile yönetmen ve senarist Ali Vatansever'in önderliğindeki uzman eğitim kadrosu tarafından verilecek. Kampta ayrıca sinema sektörünün önde gelen isimleri, katılımcılarla deneyimlerini birebir paylaşmak ve alanlarıyla ilgili konuşmalar yapmak için kampa katılacak. Kapma katılacak isimler şöyle:

Yapımcı Zeynep Atakan - Yapım Ustalık Sınıfı

Yönetmen Pelin Esmer - Yönetmenlik Ustalık Sınıfı

Yönetmen ve Senarist Çağıl Bocut - İlk Filmini Çekmek

Yapımcı ve Dağıtımcı Ersan Çongar - Dağıtım ve Satış

Yapımcı Armağan Lale - İlk Filmini Yapmak

Yönetmen ve Senarist Tunç Şahin, Oyuncu Nezaket Erden - Oyuncu Yönetmen İlişkisi

Festival Direktörü Azize Tan - Filmlerin Festival Yolculuğu

Yapımcı Emine Yıldırım - Bütçeleme ve Finansman

Proje dosyalarını inceleyecek seçici kurulda ise Müge Özen, Bengi Semerci ve Ali Vatansever'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema İzmir projesinden sorumlu idareciler yer alacak. Başvuru sahiplerinin ve projelerinin İzmir ile olan bağı ise değerlendirmelerde önemli bir kriter olacak.

Başvurular için son tarih 1 Temmuz Cuma olarak belirlendi.

ANKA / Yerel