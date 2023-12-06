İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı, Tunç Soyer'e teşekkür etti

İzmir Şanlıurfa Federasyonu yöneticileri ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek deprem bölgesine verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti ve kendilerinin de her zaman Soyer'in yanında olacakları mesajını iletti.

İzmir Şanlıurfa Federasyonu yöneticileri ve üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek deprem bölgesine verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti ve kendilerinin de her zaman Soyer'in yanında olacakları mesajını iletti.

İzmir Şanlıurfa Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Mızraklı ve federasyona bağlı derneklerin temsilcileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremde bölgeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Soyer'e teşekkür eden Mızraklı, "Deprem bölgesinde ekiplerinizle takdire şayan çalışmalar yaptınız. Çok güzel projeler çıkardınız. Bizi gururlandırdınız. Birçok başkanda olmayan özellikleri sizde gördük, başarılar diliyoruz. Kent için elimizden geleni yapmaya hazırız. Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

SOYER: "NİYETİNİZ KIYMETLİ"

İzmir Şanlıurfa Federasyonu'nun desteğine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu hassasiyeti taşımanız benim için yeterli ve kıymetli. Daha ne ister bir insan. Teşekkür ediyorum" dedi.

"800 YATAKLI YURT İHALESİNE ÇIKTIK"

Federasyona bağlı öğrenci birliklerinin kentteki yurt sorununa değinmesi üzerine Başkan Soyer, "Gençlerimizin barınma sorununu çözmek için önemli çalışmalar yaptık. 176 bin üniversite öğrencisi var İzmir'de. KYK toplam yatak kapasitesi 15 bin. Devletin asli işi. YÖK var, bakanlık var… Belediye kaynağından artırırsa destek olabiliyor. Buna rağmen biz 800 yataklı yurt ihalesine çıktık. 2024'te başlayacağız" dedi.