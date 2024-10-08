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İzmir Sağlık Platformu'ndan 'Eziyet Yönetmeliği'ne Tepki

İzmir Sağlık Platformu'ndan 'Eziyet Yönetmeliği'ne Tepki
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İzmir Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Aile Hekimliği Yönetmeliği taslağına karşı çıktıklarını belirtti. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, yönetmelikteki düzenlemelerin aile hekimlerini zor durumda bıraktığını ve halkın nitelikli sağlık hizmeti almasını engelleyeceğini ifade etti.

(İZMİR)- İzmir Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı'nın "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağına tepki gösterdi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, "Birçok konuda aile hekimlerini sıkıntıya sokan, iş yükünü arttıran, hak kaybına neden olan, iş barışını ve güvencesini tehdit eden bu yönetmeliğin detayları can sıkıcıdır. Bu haliyle çıkmasını asla kabul edemeyeceğimiz bu yönetmeliğe biz 'Eziyet Yönetmeliği' diyoruz...Bizler sadece eğitimimizin, mesleki birikimimizin, emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabileceğimiz çalışma koşulları ve ücret talep ediyoruz. Bırakın işimizi yapalım" dedi.

İzmir Sağlık Platformu, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağına ilişkin İzmir Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Seha Yüksel, şunları söyledi:

"Birçok konuda aile hekimlerini sıkıntıya sokan, iş yükünü arttıran, hak kaybına neden olan, iş barışını ve güvencesini tehdit eden bu yönetmeliğin detayları can sıkıcıdır. Bu haliyle çıkmasını asla kabul edemeyeceğimiz bu yönetmeliğe biz 'Eziyet Yönetmeliği' diyoruz.

Yeni 'Eziyet yönetmeliği' ile ASM'lerin kira, çalışan maaşları ve sigorta primleri, tıbbi malzeme, elektrik, su, ısınma, internet, temizlik malzemesi, teknik harcamalar için cari gider ödeneği olarak verilen miktarın bir kısmı kesilip idarenin döner sermayesine aktarılacakmış! Zaten gittikçe kötüleşen ekonomik koşullarda belirtilen giderleri, verilen ödenekle karşılamakta zorluk çeken aile hekimleri, enflasyon oranında bile olmayan ödenek zamlarında artış talep ederken bu kesinti bizlerin gerekçesine anlam veremediği zihnin ve tahammülün zorlandığı bir konudur.

"Halkın nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti almasına engel olacaktır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Meclis Sağlık Komisyonu'nda ne demişti? 'En iyisini yapmaya çalışırken hep beraber, istişareyle, ortak akılla hareket etmek İstiyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte çözmek istiyoruz ve ne yaptığını sorgulayan bir bakanlık olacağız. Onun için her zaman desteğinize, fikirlerinize, görüşlerinize ihtiyacımız olacak' ve eklemişti 'Toplumun en uç noktasındakilerin fikirlerini de alacağız'. Sayın bakanım işte o kamunun halka değen eli, bahsettiğiniz o en uç nokta tam da biziz. Meslek örgütümüzle, sendikalarımızla, dernekler ve federasyonlarımızla sizin de belirttiğiniz gibi istişarede bulunmadan bu yönetmeliği söylemlerinize rağmen yayınlamayı düşünüyor musunuz? Bu sözleşmenin en can alıcı noktası da hesaplama formülü. Şu bilinmelidir ki, bu formülün bölenleri iş barışını bozarken meslektaşları birbirinden, halk ile hekimi hekim ile idareciyi bölerek ciddi hak kayıpları yaratırken çarpanları ise bizim kadar sizi de çarpacak, halkın nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti almasına engel olacaktır.

"Bırakın işimizi yapalım"

Sizlerin sektör olarak, hatta lokomotif sektör olarak gördüğünüz sağlık alanını, bizler koruyucu sağlık hizmeti veren aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları olarak, anayasal bir sağlık hakkını karşılayan bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Birinci basamakta bu uygulamaya geçilirse devamı gelecek ikinci ve üçüncü basamakta da hekimleri hak kaybına uğratacak adımlar atılacaktır. Bu nedenle, bu tür uygulamalara bütün hekimlerin karşı çıkması gerekmektedir. Bizleri bu karmaşık formüller ile meşgul etmeyin, Bizler sadece eğitimimizin, mesleki birikimimizin, emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabileceğimiz çalışma koşulları ve ücret talep ediyoruz. Bırakın işimizi yapalım."

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel

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