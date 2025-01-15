İzmir Metro'sunda Duman Panik Yarattı, Yolcular Tahliye Edildi

Metrodan çıkan dumanlar korkuttu, yolcular tahliye edildi

İZMİR - İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan dumanlar panik oluşturdu. Yolcular tedbiren metrodan tahliye edildi.

Olay sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbiren tahliye edildi. Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi: "Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır"