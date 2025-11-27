İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğinde, 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, terörizmin finansmanını önlemeye yönelik olarak 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere DEAŞ'a finans sağlama suçlamasıyla adli işlemler devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik DEAŞ operasyonu düzenlendi.
İzmir merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 26 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı bildirildi.
Şüpheliler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a finans sağlama" suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde adli işlemler sürüyor.