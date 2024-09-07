İzmir Menemen'de Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Menemen ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
(İZMİR)- İzmir'in Menemen ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bugün saat 13.10'da orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Orman Yangını Menemen İzmir
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