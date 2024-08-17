İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

(İZMİR)- İzmir'in Menderes ilçesinde orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman alanında yangın meydana geldi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.