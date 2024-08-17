İzmir Menderes'te Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler müdahale ediyor.
(İZMİR)- İzmir'in Menderes ilçesinde orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman alanında yangın meydana geldi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.