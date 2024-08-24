İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını

(İZMİR )- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 13.51'de orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.