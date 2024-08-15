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İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(İZMİR)- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde bugün saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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