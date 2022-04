İzmir itfaiyesinin kurbağa adamları suda hayat kurtaracak

Karanlık sularda, göllerde ve denizde her an göreve hazır olan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin kurbağa adamları, aldıkları eğitimler sayesinde her türlü hava şartlarında ve su ortamında dalış yaparak hayat kurtaracak.

Türkiye'nin en donanımlı ve modern itfaiye teşkilatlarından birine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, su altında meydana gelen kaza ve boğulmalara da hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla aldığı eğitimlere bir yenisini daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, zorlu bir eğitimin ardından 3 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koştu, dakikada 35 şınav, 40 mekik, 4 barfiks ve 150 metre suyun altında üç buçuk dakikanın altında yüzme becerilerini göstererek kurbağa adam sertifikası aldı. Aldıkları eğitimi İzmir Körfezi'nde bir tatbikatla canlandıran İzmir İtfaiyesinin kurbağa adamları nefes kesti. Kurbağa adamlar; göllerde, nehirlerde, akarsularda, denizlerde, doğal ve yapay tüm su ortamlarında dalış yaparak hayat kurtarmak için eğitildi.

Uluslararası standartlara yükseldi

İstanbul Beykoz'da yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Su Altı Eğitim Merkezi Komutanlığında 8 hafta süren kurbağa adam eğitimlerine katıldıklarını ifade eden İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma İdare Amiri Erman Karademir, "Hem psikolojik hem de fiziksel dayanıklılığımızı ölçen ciddi bir sınavdan geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi bu eğitimle birlikte artık uluslararası standartlara kavuştu. Kursun temelinde dalgıçlık eğitimlerinin yanı sıra sportif yeterlilikte yer alıyor. Biz dalgıçları su altında etkileyen dört ana faktör bulunuyor. Bunlar derinlik, dip zamanı, su sıcaklığı ve vücut kondisyonu. Bu etkenlerden bizim elimizde olan yüzde yüz vücut kondisyonu. Kondisyonumuzu yüksek tutmak için spora önem veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde eğitimlerimizi aksatmadan yapıyoruz" dedi.

Sualtı arama kurtarma dalgıç ekipleri, Büyükşehir'in Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan havuzda haftanın üç günü sabahın erken saatlerinde eğitime başlıyor. Yürüme parkuru, şınav, mekik, barfiks ve yüzme becerilerinin ardından farklı felaket senaryolarına göre sualtındaki olaylara müdahale çalışması yapıyor. - İZMİR

