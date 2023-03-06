İzmir İtfaiyesi Hatay'da Gece Gündüz Çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatay’da sahadaki birçok çalışmaya destek veriyor. İzmirli itfaiyeciler bir yandan da yangınlara müdahale ediyor ve olası tehlikeleri önlemeye çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatay'da sahadaki birçok çalışmaya destek veriyor. İzmirli itfaiyeciler bir yandan da yangınlara müdahale ediyor ve olası tehlikeleri önlemeye çalışıyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye'de afet koordinasyon merkezleri kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere destek olmak üzere aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Depremin hemen sonrasında Hatay'da çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de ihbarları değerlendirerek en kısa sürede harekete geçiyor. Yangınlara karşı teyakkuzda olan ekipler, çadır kentte olası tehlikelere karşı da Büyükşehir'in diğer birimleriyle ortak çalışıyor.

"BARINMA SAHALARI OLUŞTURDUK"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı amirlerinden Mahir Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgedeki ilk ekiplerden bir tanesiydi. Arama kurtarma çalışmalarından sonra AFAD enkaz kaldırma işlemine geçti. Biz de bununla beraber kendi sahamıza çekilip vatandaşın barınma ihtiyaçları için yanında olmaya başladık, çadır kurulumu çalışmalarına katıldık. Çadır kentte arozöz ve AKS araçlarımızla olası tehlikeye karşı refakat hizmetine başladık. Aynı zamanda çadır kentlerde barınamayan veya tarım ve hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlarımız bize başvurarak mülklerinin yanında ikamet etmek istediklerini belirttiler. Biz de çadırlarla onların olduğu mülklerde barınma sahaları oluşturduk. Vatandaşların derdine derman olma gayreti içine girdik. Bununla beraber bölgede çıkan yangınlara da müdahale ettik. Bölgenin en büyük narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangını kısa sürede söndürdük" diye konuştu.

"HATAY İTFAİYESİ BÜYÜK HASAR ALDI"

Konteyner kent çalışmalarına da değinen Yıldız, "Refakat amaçlı konuşlandık. Çadır yaşam alanlarını konteyner kente aktaracağız. Bu yaşam alanlarında da olası bir yangın ya da kurtarma gerektiren olaylarda vatandaşa refakat etmiş olacağız. Hatay İtfaiyesi depremde büyük hasar aldı. Biz de bu açığı kapatmak adına diğer illerden bu görevlerimizi icra etmeye geldik. Sabah kalktığımızda rutin kontrollerimizi ve hazırlığımızı yapıyoruz. Koordinasyon merkezinin bize bildirdiği vaka, kurtarma ya da çadır tarzı ihtiyaçlarda verilen adreslere gidip çalışmaları yapıyoruz. 50 personelle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.