İzmir'in Tarım Reformu Yem Destekleriyle Büyüyor: 3 Yılda 45 Bin Ton Yem Bitkisi Tohumu

İzmirli üreticinin doğduğu yerde doyması için küçükbaş desteğinden süt alımına kadar çiftçiyi her alanda destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı dirençli ve verimliliği artıran yem bitkisi tohumu da dağıtıyor. 2020'den beri süren proje kapsamında, 6 ilçede toplam 45 ton yem bitkisi tohumu hibe edilerek çiftçinin üretim maliyeti azaltıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda başlatılan "Hayvancılığı Destekleme ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bu yıl da yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle İzmir'de hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde doğayla uyumlu, susuzluğa dayanıklı ve verimi yüksek Macar fiği, yem bezelyesi ve süt otu tohumu üreticilere hibe edildi.

6 İLÇEDE ÜRETİCİYE CAN SUYU

Hayvancılığın gelişmesi ve hayvansal ürün üretiminin maksimum düzeye ulaşması için bu yıl Bergama, Beydağ, Menemen, Kiraz, Ödemiş ve Tire olmak üzere 6 ilçede toplam 480 üreticiye yaklaşık 30 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Yağışlarla birlikte dağıtımına başlanan yem bitkisi tohumları son olarak Kirazlı üreticilerle buluşturuldu. İzmir'in en uzak ilçesinde 264 üreticiye 6 bin 275 kilogram Macar fiği tohumu, 6 bin 325 kilogram süt otu tohumu ve 4 bin 825 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi.

3 YILDA ÜRETİCİYE 45 TONLUK DESTEK

2020 yılında başlatılan ve her sene artarak devam eden proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Dr. Elvan Hatipoğlu, "İzmir genelinde hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hayvancılığı desteklemek adına yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. 2020 yılından beri toplam 693 üreticimiz yem bitkisi tohumu desteğinden yararlandı. 14 bin 329 kilogram Macar fiği, 20 bin kilogram süt otu ve yaklaşık 10 bin kilogram da yem bezelyesi olmak üzere yaklaşık 45 ton yem tohumu desteğinde bulunduk. Üreticinin girdi maliyetleri çok yükseldi. İklim değişikliğini de çok fazla hissediyoruz. Su çok kısıtlı bir kaynak. Bunu en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. İklim değişikliğine karşı toleranslı olabilen, az su isteyen yem bitkisi tohumunu dağıtarak onların maliyetlerini bir nebze de olsa düşürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda iklim kriziyle de mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLİK BUDUR İŞTE"

Dağıtımın son etabında Kirazlı üreticiler, aldıkları desteğin öneminden söz etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her geçen gün artan girdi maliyetlerini sübvanse ettiğini ifade eden Kirazlı üretici ve Hisar Mahalle Muhtarı Birol Akkeçe, "Vatandaşımız için çok güzel bir şey bu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer zor anlarda üreticinin yanında. Şu an ekim zamanında bu tohumların gelmesi muhteşem. Çiftçiye bir katkıdır bu. Biz çiftçi konusunda ne ilettiysek geri dönüş alıyoruz. Sadece çiftçilik için değil her konuda destek oluyorlar. Bu tohumu almak istesek bin 500, 3 bin lira arası para vereceğiz. Daha önce bizim köyümüzde koyun desteği alan var, yem desteği alan var. Adam 3 tane koyun aldı Büyükşehir'den, şimdi 40 tane koyunu var. Çiftçilik budur işte" diye konuştu.

"KÜÇÜKBAŞINI VERİYOR, YEMİNİ VERİYOR, TOHUMUNU DAĞITIYOR, SÜTÜNÜ ALIYOR"

Kaleköy Mahallesi Muhtarı Murat Seçkin ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk olarak küçükbaş hayvanı alan Kaleköy Mahallesi oldu. Tohum da olsun fidan da olsun su sorunu olsun tüm bunları çözen Tunç Başkan oldu. Aldığımız destek çok fazla. Büyükşehir, anlatılmaz yaşanır. Başkanımız sadece hayvanı verip bırakmadı. Yemine kadar verdi. Bugün de yem tohumu dağıtıyor. Tüm bunlardan sonra gelip sütünü de alıyor. Bu da bize büyük bir katkı. Küçükbaşı verdim, arkasına bakmadım değil. Bu desteklerden sonra çiftçi artık burada kalmaya başladı. Şimdi bir aile dört sene önce Büyükşehir'den 4 tane koyun almış. Şimdi olmuş 10 koyun. Bu da Büyükşehir sayesinde oluyor. Eğer bizden siyasi olarak karşılık bekleyerek yapsalardı, bizim hiçbir şey almamamız gerekirdi. Ama hiç karşılık beklemeden kırsala çok büyük hizmet yaptı. Ben başkanımdan memnunum. İnşallah sonraki dönemlerde tekrar beraber çalışırız" ifadelerini kullandı.

"YEMİN KİLOSU 80 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Çiftçi Cemil Fırtına, "Üreticiye yapılan destekler her zaman için faydalıdır. Hayvanlarımızın yemini daha önceleri kendimiz alıyorduk. Kilosu 80 liraya kadar çıkıyor. Enflasyonun yüksek olduğu herkes tarafından biliniyor. Daha önce fidan desteği yaptılar, arı desteği verdiler, bu sene tohum dağıtıyorlar. Tüm bunları yaparsan üretim devam eder" dedi.

"DEVLETTEN ÜMİDİ KESTİM, BİR TEK BÜYÜKŞEHİR'DEN BEKLİYORUM"

Bu desteklerin gençlere ve çiftçiye umut olduğunu söyleyen Hasan Menekşe, "Bir iki senedir hayatımızın en kötü çiftçiliğini yaşıyoruz. Mazot olmuş 40 lira, gübre olmuş 900 lira, nasıl tadımız olacak? Bu desteklerin katkısı büyük. Bu tohumu parayla almayla kalksak taban fiyatı 3 bin lira. Kalitesine göre 5 bin lira da olur, 10 bin lira da olur. İşimiz gücümüz hayvanlarımızla yatıp kalkmak. Ben bu yaşıma kadar devletten destek almadım. Köye hizmet olarak bizim her şeyimizi Büyükşehir yaptı. Gençler de para kazansalar burada kalırlar. Şehirdeki kazanç burada olsa gitmezler. Ama işte genç burada dam kuramıyor. Nasıl yapacak? Destekler böyle devam ederse çok güzel olur, gençler de burada kalır. Atatürk'ün bir lafı vardır, köylü milletin efendisidir diye. Köylü üretmedikçe şehirli ne yiyecek? Ama işte köylünün üretmesi çok zor. Bir depo mazot alıyorsun 2 bin lira. İki gün tarlaya gidiyorsun bitiyor. Sağ olsun Büyükşehir. Ben onlardan destek bekliyorum. Devletten hiçbir şey beklemiyorum. Devletten ümidi kestim" diye konuştu.