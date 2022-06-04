İzmir'in Çevreci Kadıovacık'ta Tasarruflu Ampul ve Elektrikli Bisiklet Kullanımına Geçildi - Haberler

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kadıovacık köyünde karbon salınımını azaltmak ve doğayı korumak için 2012 yılından bu yana atılan çevreci adımlar sürüyor. Daha önce güneş enerjisi panelleri kurulan, yağmur hasadı için su kuyuları açılan ve geri dönüşüm çalışmaları yapılan köyde şimdi de 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla tasarruflu ampuller ile elektrikli bisiklet kullanılması kararı alındı.

Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlarına göre dünyada karbon ayak izi "sıfır" olan köylerden biri olan Urla Kadıovacık köyünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yeni kararlar alındı.

Urla Rotary Kulübü Derneği'nin katkılarıyla 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalarla güneş enerjisi panelleri kurulan, yağmur hasadı için su kuyuları açılan, geri dönüşüm ve ağaçlandırma çalışmaları ile dikkat çeken köyde, şimdi de enerji tasarruflu ampullerle birlikte elektrikli bisiklet kullanımına geçiliyor.

"KADIOVACIK KÖYÜ İLKLERİ BAŞARDI"

Köyde karbon salınımı düşürme çalışmalarını başlatan kişi olan Necdet Büyükbay, köylülerin organik tarım yapmalarını desteklemek istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"2012'de köyde yaşayanlarla konuştuk. Onların organik tarım yapmalarını desteklemek istedik. Çevre konusunda da destek vermek istedik. Bu amaçla 2012'de İngiltere'de CDP kuruluşu ile çalışmalar yaparak karbon ayak izini hesaplamaya başladık. Urla'nın Kadıovacık köyü, Türkiye'de Avrupa'da hatta Dünya'da karbon ayak izini ilk defa raporlayan köyümüzdür. Burada yaşayan köylü dostlarımız da çevreye karşı çok saygılıdır. Dolayısıyla ürettikleri ürünlerin bir kademe daha organik ve daha sağlıklı olması açısından çevre çalışmaları yapıldı. Bunun en önemli ayağı, karbon ayak izidir. Bu amaçla Hindistan'da bir partnerle birlikte güneş enerji sistemi yaptık. Kadıovacık köyü birçok ilki başarmıştır."

TASARRUFLU AMPÜLLER MUHTARA TESLİM EDİLDİ

Çevreci atılıma destek veren Urla Rotary Kulübü Derneği Başkanı Hamdi Çoban, "Bu yılki yapılan etkinlikler kapsamında köylülerin bilinçlenmesi için led ampuller alarak köy muhtarımıza teslim ettik. Elektrikli bisikletimizi de muhtarımıza teslim ettik köylüler bu bisikletten de istifade edip traktör veya araçlarını kullanmasınlar. Karbon salınımı olayında köylülerle beraber çevreci olan bu köyü daha da etkin bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"ÖRNEK OLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Kadıovacık Muhtarı Ümit Özdemir ise "Bizim köyümüz karbon salınımı sıfır olan Dünya'daki ilk köy. Bunun için her yıl gerekli değerleri uluslararası kuruluşlara gönderiyoruz ve değerlendirmeler yapılıyor. Diğer köylerdeki vatandaşlarımıza da bir örnek olmasını umut ediyorum. Bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel