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İzmir'in Çeşme İlçesi'nde Orman Yangını Çıktı

Yerel Haberler

İzmir’in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler, karadan ve havadan müdahale ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler, karadan ve havadan müdahale ediyor.

Çeşme ilçesi Ildır mahallesinde 15.45 te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.54'te  yapıldı. Ekipler, 4 uçak 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangına müdahale edilmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Çeşme Yerel Haberler

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