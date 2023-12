İzmir'in Çehresini Değiştirecek Plan Yola Çıktı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, kentsel dönüşümde üçüncü dev adımı olarak belediye meclisinden geçirdiği Gürçeşme 1. Etap planları da Gültepe ve Beştepeler planları gibi sadece Konak'ın değil İzmir'in çehresini değiştirecek çalışmaları kapsıyor. Daha güvenli yapılarda, daha yaşanabilir bir hayat hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Batur, "Konak'ın ve dolayısıyla İzmir'in gelecek yüzyıllarını planlıyoruz. Bunlar çok önemli ve tarihe geçecek planlar. Sadece Gürçeşme'nin değil, şehrimizin çehresini Ege'nin incisi İzmir'imize yakışır bir şekilde değiştireceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2019 yılında Konak'ta göreve geldiği gün başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarında üçüncü büyük adımını da attı. 300 hektarlık Gültepe ve 200 hektarlık Beştepeler'in ardından 100 hektarlık Gürçeşme 1. Etap planları da Konak Belediye Meclisi'nden tüm partilerin oybirliğiyle geçti. Gürçeşme 1. Etap planları, Başkan Batur'un sadece Konak'ın değil İzmir'in çehresini değiştirerek, yaşam biçimini yeniden şekillendirecek kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir halka olarak eklendi.

BATUR: GELECEK YÜZYILLARI PLANLIYORUZ

Gültepe ve Beştepeler'in ardından Gürçeşme 1. Etap planını da hazırlayan Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ile planlara onay veren meclis üyelerine teşekkür eden Batur, tarihi bir çalışmaya hep birlikte imza atmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı. Konak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece ilçenin değil, İzmir'in çehresini değiştirecek çalışmalar olarak tarihe geçeceğinin altını çizen Batur, "Daha güvenli yapılarda, daha yaşanabilir bir hayat hedefiyle çalışıyoruz. Konak'ın ve dolayısıyla İzmir'in gelecek yüzyıllarını planlıyoruz. Bunlar çok önemli ve tarihe geçecek planlar. İlk ve en önemli adım zaten planlama. Adım adım kentsel dönüşümün anayasalarını tamamlıyoruz. Planlama bu işin en önemli kısmı, inşaat aşamasına geçildiğinde zaten hızla ilerleme sağlanacaktır. Gürçeşme de eğimli yapısı, kaçak yapıların yoğun olması ve Afete Maruz Bölge alanının da bulunması nedeniyle zor bir bölgeydi ama çok titiz çalışarak 1. etap planlamamızı tamamladık. Diğer bölgelerimizde de sadece sağlam yapılar değil, yaşanabilir bir hayat kurmak için çabaladık. ve elbette sahada da bir an önce çalışmaya başlamak istiyoruz. Kentsel dönüşüm uzun bir süreç ve biz bölgede yaşayan vatandaşlarımızla tam uzlaşı sağlayarak yol almaya çalışıyoruz. İnce ince tüm çalışmaları yürütüyoruz. Sadece Gürçeşme'nin değil, şehrimizin çehresini Ege'nin incisi İzmir'imize yakışır bir şekilde değiştireceğiz" dedi.

BEŞ MAHALLEDE HAYAT DEĞİŞECEK

1/1000 ölçekli Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu, Küçükada, İsmetpaşa, Mehtap, Ferahlı, Lale mahalleleri olmak üzere beş mahallede 100 hektarlık bir alanı kapsıyor. Sürdürülebilir mekansal gelişme ilkeleri göz önünde bulundurularak, risklerden arındırılmış bir yapılaşmanın oluşturulması, sağlıklı, güvenli ve nitelikli yaşam çevresinin kurulması, yeterli kentsel altyapıya ve ulaşım olanaklarına erişimin sağlanması, sosyal donatı mekanlarının artırılması ve kamu hizmetlerine erişim olanaklarının geliştirilmesi hedeflenen plan, Gürçeşme'de yaklaşık 17 bin kişinin hayatını etkileyecek. Planlarla mevcutta büyük bölümü bitişik nizam konutlardan oluşan ve bu konutların ancak yüzde 15.26'sının iyi kalitede olduğu tespit edilen bölgede yeni bir yaşam kurulacak.

SOSYAL ALANLARDA REKOR ARTIŞ

Gürçeşme planları, depreme dayanıklı daha sağlam yapıların yanı sıra bugün sosyal kültürel tesisleri ile yeşil alanları yetersiz olan bölgede daha yaşanabilir bir hayat ortaya koyuyor. Plana göre yapılacak çalışmalarla eğitim alanlarının yüzde 34, sosyal ve kültürel alanların yüzde 110, belediye hizmet alanının yüzde 171, ibadet alanlarının yüzde 129 oranında artırılması planlanıyor. Planda sağlık alanlarında yapılması planlanan artış oranı ise yüzde 245 olarak dikkat çekiyor. Bu alanlarda bölge halkına hizmet sunacak aile sağlık merkezlerinin kurulması öneriliyor. Park, spor ve ağaçlandırılacak alanların yüzde 16 oranında artırılması hedefleniyor. Yaklaşık 1.55 hektarlık alanda, bir tanesi kapalı olmak üzere toplam 4 adet semt spor alanı oluşturulması öneriliyor. Planda yaklaşık 140 bin metrekarelik alan, yeşil alan olarak planlanıyor.

YENİ TESİSLER KURULACAK

Planda geniş yer ayrılan belediye hizmet alanı içerisinde bölgedeki beş mahalleye ve yakın çevresine hizmet sunacak, sosyal ve kültürel tesisler, pazaryerleri, çok amaçlı salon ve yerel hizmet odaklı idari birimler ile otoparklar bulunuyor. Planlar bölgenin trafo alanları, doğalgaz bölge regülatörü gibi tesisleri kapsayan teknik altyapı alanını da önemli oranda güçlendiriyor.

YETERSİZ ULAŞIMA NEŞTER

Çalışmalar, doğusunda Gültepe, kuzeyinde Yenişehir, batısında Yeşildere ve güneyinde Buca olan Gürçeşme'nin ulaşımı da güçlendirecek. Plan, bugün mevcut bağlantıların yetersiz ve düzensiz olduğu bölgede soruna neşter vurularak, ulaşımı güçlendirecek çözümler de ortaya koyuyor. Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, alana hizmet veren ana taşıt bağlantısı olan 20 metre genişliğindeki Gürçeşme Caddesi'ni alternatif taşıt yollarıyla güçlendirerek alana erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bölgede yüzde 50 eğime ulaşan alanlar ve iki adet 'Afete Maruz Bölge'nin varlığı nedeniyle doğal arazi yapısı dikkate alınarak yapılan planlamada, Gürçeşme Caddesi'nin batısında ulaşım ve donatı alanlarından hizmet alabilme yönüyle erişilebilir yaşam alanları sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Planda park alanlarıyla bütünleştirilerek tasarlanmış yaya yolları da bulunuyor. Ferahlı Mahallesi 3502/1 sokak ve çevresinde yüzey hareketlerinin kaymaya sebebiyet vermesi nedeniyle bölgenin açık alan olarak düzenlenmesi öngörülüyor.

KAT SAYISI EN FAZLA 10 OLACAK

Gürçeşme 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda konut ve ticaret alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare olarak belirlenirken, kat sayısı da 10 katla sınırlandırılıyor. Konak Belediye Meclisi'nden geçen plan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi.