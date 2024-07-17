(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde bugün saat 15: 13'de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Orman yangınına ilk müdahalenin saat 15: 28'de gerçekleştirildiği bildirildi. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.