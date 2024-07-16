(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi'nde bugün saat 15.16'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahalenin saat 15.30'da gerçekleştirildiği öğrenildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal, 4 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi.