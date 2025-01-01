İzmir'in 2024 Yılına Merhaba Dediği İlk Bebek Mahir Deniz Şaki Oldu
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz Şaki, 3 kilo 440 gram olarak dünyaya geldi. Aile, yeni yıla bebekleri ile girmekten mutluluk duydu.
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 440 gram olarak dünyaya gelen "Mahir Deniz Şaki" oldu.
İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz Şaki oldu. Şenay (35) ve Şener Şaki çiftinin çocukları Mahir Deniz, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 440 gram olarak gözlerini dünyaya açtı. Aile, yeni yıla bebekleri Mahir Deniz ile birlikte girmekten mutlu olduklarını ifade etti. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel