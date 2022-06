İzmir'in 14'üncü Masal Evi Bornova İnönü Mahallesi'nde Açıldı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan Masal Evi projesi genişliyor. Kentin on dördüncü Masal Evi, Bornova İnönü Mahallesi'nde açıldı. Çocuklara zor koşullara rağmen iyi bir gelecek sağlamak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, iş insanlarına çağrı yaparak, "Gelin, masal evlerini İzmir'in her köşesine taşıyalım. Ülkemizde derinleşen eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı kadınlara meslek kazandıralım ve çocuklarımızın yüzünü güldürelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar'da hayata geçirilen Masal Evi projesi kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje kapsamında 2019 yılının ağustos ayından bugüne kadar; Toros, Kadifekale, Bayraklı, Örnekköy, Gümüşpala, Tire, Aliağa, Kınık, Mersinli, Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Yenişehir'de hizmete alınan masal evlerine Folkart tarafından yapılan Bornova Masal Evi de eklendi.

İnönü Mahallesi'ndeki Bornova Masal Evi'nin açılışını bugün yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de çocukların sosyal gelişimi için uygun koşulları sağlayacak, annelerine mesleki eğitim ve beceriler kazandıracak Bornova Masal Evi ve Kurs Merkezi'nin önemine değindi.

SOYER: "REFAHIN ADİL DAĞILIMINI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Masal evlerinin hem çocuklara hem de kadınlara destek sağladıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

"Şehrin refahını büyütmek ve bu refahın adil dağılımını sağlamak zorundayız. Masal evlerimizde Mayıs 2022 itibarıyla 417 çocuğa ve annesine ücretsiz hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın öğrenim gördüğü saatlerde 210 anneye psikolojik danışmanlık desteği ve ebeveynlikte ustalaşma eğitimi verdik. 110 anne ise meslek edinme kurslarına devam ediyor. Annelerin bir kısmı ise okuma yazma eğitimi alıyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bornova Masal Evi'mizde de mutfak atölyesi ve pastacılık kursları gerçekleşecek."

"İZMİR'İN HER KÖŞESİNE TAŞIYALIM"

Masal evlerinin artması için iş insanlarına çağrıda bulunan Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki derin yoksullukla kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Çocuklarımıza tüm bu zor koşullara rağmen iyi bir gelecek borçluyuz. Masal evleri, bu mücadelemizin en önemli araçlarından biri. Bu nedenle bu merkezlerin sayısını il genelinde hızla artırıyoruz. Daha fazlası için İzmirlilere, İzmir'in iş insanlarına da görev düşüyor. Gelin, masal evlerini İzmir'in her köşesine taşıyalım. Ülkemizde derinleşen eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı kadınlara meslek kazandıralım ve çocuklarımızın yüzünü güldürelim. Bu çağrımıza Bornova Masal Evi'nin yapımını sahiplenerek yanıt veren ve İzmir'in masal evleri imecesine katılan Folkart'a şükranlarımı sunuyorum. Folkart'ın bu çabasının şehrimizin tüm iş insanları için bir örnek teşkil etmesini diliyorum."

HEM ANNELERE HEM ÇOCUKLARA EĞİTİM

Masal evleri 36-53 ay aralığındaki çocukların ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlayan bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Masal evi eğitim programı oyun aracılığı ile masal ekseni etrafında planlanıyor, doğa ile iç içe sanatsal faaliyetleri içerecek şekilde düzenleniyor. Ayrıca kadın ebeveynlere yönelik Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde meslek edindirme ve beceri kurs hizmetleri veriliyor. Tek katlı olarak planlanan Masal evleri 2 oyun odası, bir idari ofis, bir yemekhane, bir temizlik odası, 2 çocuk tuvaletinden oluşuyor. Meslek Fabrikası Kurs Merkezi'nde ise bir mutfak sınıfı, birçok amaçlı sınıf, bir depo, bir engelli tuvaleti, bir bebek bakım odası bulunuyor. Masal evlerinde bir birim sorumlusu, 2 çocuk gelişim uzmanı, bir yardımcı personel görevlendiriliyor.

ANKA / Yerel