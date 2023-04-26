İzmir ile Bremen Arasında Eğitimde İş Birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bremen ile 27 yıllık kardeş kent ilişkisini ‘Öğretmen İşbirliği’ projesiyle büyütüyor. Projenin imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Proje ile şehrin kadınları, çocukları birbirine yaklaşacak. Bu çalışmayla barışı da demokrasiyi de geleceğe taşıyacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bremen ile 27 yıllık kardeş kent ilişkisini 'Öğretmen İşbirliği' projesiyle büyütüyor. Projenin imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Proje ile şehrin kadınları, çocukları birbirine yaklaşacak. Bu çalışmayla barışı da demokrasiyi de geleceğe taşıyacağız" dedi.

İzmir'in 1996 yılından bu yana kardeş kenti olan Bremen ile 'Öğretmenler İşbirliği' projesi imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Egemenlik Evi'nde düzenlenen imza törenine, Bremen-İzmir Kardeş Şehirleri Teşvik Derneği üyesi proje koordinatörü Andreas Heinrichs, Bornova BİLSEM Okulu öğretmeni proje sorumlusu Sibel Konca, proje heyeti ile Türk ve Alman öğretmenler katıldı.

'Bremen-İzmir Öğretmen İşbirliği' projesiyle iki şehirdeki okullar ile Türk ve Alman öğretmenler arasında iletişim ve iş birliği sağlanacak. İzmir ve Bremen'deki okullar arasında yeni ortaklıklar kurulması, öğretmenler arasında yeni proje fikirleri oluşturulması için de altyapı oluşturulacak.

İmza töreninde konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Bremen ile geçmişe dayanan ve uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerimiz var. Yaptığımız anlaşma kardeşlik ilişkilerimizin ve uzun yıllar süren dostluğumuzun ayaklarının yere sağlam bastığının bir kanıtı. İlişkilerimiz daha da ileriye gidecek. Bu daha başlangıç. İmzaladığımız işbirliği çok kıymetli ve bu işbirliğinin üzerine çok şey inşa edilebilir. Biz üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız. Bremen ile İzmir arasında Öğretmen İşbirliği Projesi ile şehrin kadınları, çocukları birbirine yaklaşacak, yeni damarlar, yeni kanallar oluşacak. Çok kıymetli bir çalışma. Bu çalışmayla barışı da demokrasiyi de geleceğe taşıyacağız."

Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte'un selamlarını getirdiğini belirten Bremen-İzmir Kardeş Şehirleri Teşvik Derneği üyesi proje koordinatörü Andreas Heinrichs ise "Dostluğumuzun böyle güzel bir projeyle taçlanması bizi çok mutlu etti. Hep birlikte yıllarca uzun bir yol yürüyeceğiz" diye konuştu.

Heinrichs, Başkan Soyer'e Bremen ile İzmir arasında kardeş kent temalarında çekilen fotoğrafların albümünü verdi. İmza töreninde Die Sparkasse Bremen Derneği aralarında topladıkları 3 bin 300 Euro'yu deprem bölgesinde kullanılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Bağıştan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Soyer ise paranın deprem bölgesinde kurulan 200 konteyner kentin teçhizatında kullanacağını açıkladı.