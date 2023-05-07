- İzmir ilçelerinde operasyon: 13 tutuklama

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 13 şahıs gözaltına alınarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri tarafından jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı istihbari çalışmalar neticesinde, 27 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 13 şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Operasyonlarda; "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 37 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs Karabağlar ilçesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan hakkında 18 yıl 31 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. isimli şahıs Bornova ilçesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. isimli şahıs Karabağlar ilçesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs Buca ilçesinde, "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.F. isimli şahıs Kınık ilçesinde, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Dikili ilçesinde, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. isimli şahıs Menderes ilçesinde, "Yol Kesmek Suretiyle Yağma" suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs Menderes ilçesinde, "PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Buca ilçesinde, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 2 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıs Bergama ilçesinde, "Başkasına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma vb." suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs Güzelbahçe ilçesinde, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Menemen ilçesinde, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Aliağa ilçesinde olmak üzere toplam 13 şahıs yakalandı. Yakalanan tüm şahıslar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.