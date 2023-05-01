İzmir ilçelerinde 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, İzmir ilçelerinde de coşkuyla gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen programın yanı sıra kentin ilçelerinde de çeşitli programlar düzenlendi. Belediye başkanları, emekçilerle bir araya geldi.

Başkan Sengel, belediye emekçileriyle buluştu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle belediye çalışanları ile bir araya geldi. Belediye emekçilerinin bayramını kutlayan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ne emekleriniz küçümsenebilir ne varlığınızın kıymeti tarif edilebilir. Gerçekten çok değerlisiniz. Benim için çok değerlisiniz. Belediye çalışanı değil, birey olarak değerlisiniz. Aramızda bir patronaj ve işçi ilişkisi yok. Siz halka hizmet ediyorsunuz. Ben de halka hizmet ediyorum. Aslında hepimiz aynı tarafız. Toplu iş sözleşmesinde de anlatamadığım şey buydu; biz hepimiz aynı tarafız. Emeklerinize sağlık. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Başkan Sandal, işçilerle yürüdü

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilerle birlikte alandaydı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılan Başkan Sandal, binlerce emekçiyle birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Başkan Sandal, "Emekçilerin hak, hukuk mücadelesinde her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanca, özgürce, eşit ve kardeşçe yaşamak bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın hakkı. Sınıfsız, sömürüsüz, herkesin doyduğu, eşit ve iyi şartlarda sağlık ve eğitim imkanlarından faydalandığı, çocukların çalışmayıp okula, oyuna gittiği bir dünya tüm insanlığın ihtiyacı. Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir dünya özlemiyle; emeğin, alın terinin, üretimden gelen gücün gerçek sahibi tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyorum. Bu seçimlerde emekçiler de hakkını alacak" diye konuştu.

Başkan Pehlivan'dan 1 Mayıs değerlendirmesi

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına imkan sağlamıştır. Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Biz ki, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' diyen bir Nebinin ümmetiyiz. Bugüne kadar kurum olarak çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR