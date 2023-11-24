İZMİR'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU

İZMİR'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin yanı sıra, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Fertler, toplumlar ve nihayetinde millet olarak insanlık aleminde ulaşabileceğimiz menzil, öğretmenlerimizin ufku ve hayallerinin büyüklüğü kadar olacaktır. Öğretmenlik; fedakarlık, ikna etme ve isteklendirme sanatıdır. Bilgiyi hakikatle yoğuran, sevgisini ve ilgisini muhabbetle ikram eden öğretmenlerimiz, öğrencilerinin heyecanını ateşler, hayallerine kanat olur. Mazimizden gelen derinliğimizi bugünün ilim ve insani değerleriyle yoğurarak fikir ve değer üretme noktasında gayret gösteren öğretmenlerimizin emekleri boşa gitmeyecektir. Bugüne kadar medeniyet adına, insanlık adına, sanat adına, ilim ve bilim adına her ne yapılmışsa sizlerin kılavuzluğunda yapılmıştır. Derdimiz evlatlarımız ve bu mukaddes vatanı muasır medeniyetlerden daha ileriye götürmektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında en büyük ödevimiz Türkiye yüzyılını, Türkiye bin yılına taşıyacak nesil yetiştirmektir" dedi. Tören konuşmanı ardından sona erdi.