İzmir'i yine sağanak vurdu: Dakikalar içerisinde caddeler göle döndü

İZMİR İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir'in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel