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İzmir'i yine sağanak vurdu

Yerel Haberler

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir'in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. - İZMİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına İzmir Yerel Haberler

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