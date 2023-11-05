İzmir'i Sağanak ve Fırtına: Caddeleri Su Bastı

İzmir’de gece yarısından itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kimi sokakları su bastı, araçlar sele kapıldı.

İzmir'de gece yarısından itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kimi sokakları su bastı, araçlar sele kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu. Gece yarısı aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ilçe ve mahallede su baskınları yaşandı. Araçlar sele kapıldı, sürücüler güçlükle yola devam etti. Su basan otobüste mahsur kalan yolcuların yaşadığı zor anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.