İzmir haberleri | Torbalı Belediye Başkanı Tekin, Zabıta Haftası'nı Personeliyle Kutladı

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını tebrik etti. Kır Restoran'da düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda zabıta personeli ile bir araya gelen Başkan Tekin'e Torbalı Belediye Başkan yardımcısı Ali Yakupoğlu da eşlik etti. Zabıta personeli ile sohbet eden Başkan Tekin, zabıtanın görev ve sorumlulukları çerçevesinde zor bir görev icra ettiklerine vurgu yaptı.

"ZABITA HAFTANIZI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Zabıta Teşkilatımızın 196. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı içtenlikle kutluyorum. Tüm Zabıta Teşkilatı ve belediyemiz bünyesinde çalışan zabıta arkadaşlarımın çok zor ve önemli bir vazife üstlendiklerini biliyorum. Halkımız ve belediyemiz arasında önemli bir köprü kuran zabıta personelimizi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.