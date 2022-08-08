İzmir haberleri! Tff Plaj Futbol Ligi'nde Şampiyon Yeniden Cıttaslow Seferihisar Oldu

İzmir haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası Seferihisar Etabı'nda, pandemi yasakları nedeniyle en son 2019 yılında düzenlenen turnuvada şampiyon olan Cittaslow Seferihisar yeniden şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası Seferihisar Etabı'nda, pandemi yasakları nedeniyle en son 2019 yılında düzenlenen turnuvada şampiyon olan Cittaslow Seferihisar yeniden şampiyon oldu.

Seferihisar Şenes Erzik Plaj Futbol Tesisleri'nde 5 Ağustos Cuma günü başlayan turnuvada; Seferihisar Cittaslow, Gözde Yapı İztur Sitesi, Tepecik Spor ve Seferihisar Gençlik takımları şampiyonluk için mücadele etti.

Kadrosunu Türkiye Milli Plaj Futbol takımın oluşturduğu Seferihisar CittaSlow Plaj Futbol takımı, Tepecik Spor takımını 7-2 yenerek şampiyon oldu. Tepecikspor'un ikinci, Seferihisar Gençlik'in üçüncü, Gözde Yapı İztur Sitesi'nin de dördüncü olduğu turnuvada; Türkiye Plaj Milli Takımı Antrenörü Ozan Yılmaz, Yardımcı Antrenör Erkan Anzaflioğlu, Türkiye Plaj Milli Takımı İdari Sorumlusu Can Günal ve Milli Takım Kaleci Antrenörü Ramazan Kurşunlu tarafından ödüller verildi.

Şampiyon Cittaslow Seferihisar aldığı sonuç ile Alanya'da düzenlenecek Türkiye Plaj Futbolu Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.