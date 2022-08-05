İzmir haberleri! Seferihisar Belediyesi'nden Gazi ve Şehit Ailelerine Temizlik Hizmeti

Seferihisar Belediyesi, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin ardından gazi ve şehit yakınlarına da temizlik hizmeti vermeye başladı.

Seferihisar Belediyesi evde sosyal destek birimi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 6 kişilik özel bir ekip kuran Seferihisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yaşadıkları yerlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 6 kadın personeli istihdam ederek yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine destek olan belediye artık gazi ve şehit yakınlarının evlerinde de temizlik hizmeti verecek.

Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi, ilçede yaşayan gazi ve şehit yakınlarına ulaşarak proje hakkında bilgi verdi. Gazi ve şehit yakınları diğer ihtiyaç sahipleri gibi bundan sonra Seferihisar Belediyesi "Evde Sosyal Destek Birimi" ne 0549 805 88 61 numaralı telefon aracılığı ile veya bizzat merkeze ulaşarak hizmet talep edebilecek.