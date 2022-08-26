İzmir haberleri | Narlıdere'de Genç Sporcular Yetişiyor

İzmir haberlerine göre Narlıdere Belediyesi’nin yaz döneminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında dezavantajlı çocuklar öncelikli olmak üzere açtığı ‘Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme’ kursları sona erdi.

Narlıdere Belediyesi'nin yaz döneminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında dezavantajlı çocuklar öncelikli olmak üzere açtığı 'Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme' kursları sona erdi.

Narlıdere Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve ilçedeki devlet okullarında öğrenim gören çocuklar için açtığı yüzme, Voleybol, basketbol ve futbol branşlarına 623 çocuk kayıt yaptırdı. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklar, katılım belgelerini Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in elinden aldı. Başkan Engin, katılım belgelerini verdiği sporcu çocuklarla tek tek sohbet etti.

'MİLLİ SPORCU OLACAKLAR'

Narlıdere'nin sporcu dostu bir kent olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "İlçemizdeki, kentimizdeki ve ülkemizdeki çocukların spor ile büyümesini istiyoruz. Spor hem bedene hem zihne büyük katkıda bulunurken aynı zamanda centilmenlik ve ahlak da aşılıyor. Sporcu yetiştirme kurslarımız bizim için çok önemli. Belediyemizin bünyesindeki voleybol kız takımımız İzmir şampiyonu oldu. Onlarla ne kadar gurur duysak az. Uzman eğitmen kadromuz ile çocuklarımız yaz ayları boyunca temel spor eğitimlerini aldı. Kursları başarıyla tamamlayan gençlerimizin arasından milli sporcular, çıkacak. Onlarla gurur duyacağız. İlerleyen dönemlerde daha fazla spor tesisine sahip ve yetiştirdiği başarılı sporcularıyla övünen bir Narlıdere hayal ediyoruz" dedi.