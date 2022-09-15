İzmir haberleri! Karşıyaka Belediyesi'ne Sosyal Sorumluluk Ödülü

İzmir bölgesinden gelen habere göre Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda "Kolektif Girişimcilik Merkezi" ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda "Kolektif Girişimcilik Merkezi" ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi; Karşıyaka'nın yerelde sürdürülebilir kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik düzeyde katma değer sağlamak ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde faaliyete geçti. Merkez sorumlusu mimar Rafet Yacan'dan alınan bilgilere göre; iş fikri olanlara ortak çalışma ofisinden, finansmana erişim programlarına kadar pek çok alanda destek sağlayan merkeze, 16 aylık süreçte toplam 110 aday girişimci başvurusu yapıldı. 88 aday değerlendirme sürecine çağrıldı ve 37 girişim Kolektif'e kabul edildi. 10 girişim vergi mükellefi oldu, 12 girişim mezun edildi, 1 girişim ise Kuzey İzmir TEKMER'e geçerek şirketleşme faaliyetlerine başladı. 3 girişim ise ödül aldı. 25 girişim, 52 girişimci halen merkezde çalışmalarına devam ediyor.

BAŞKAN TUGAY'DAN TEŞEKKÜR

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kolektif Girişimcilik Merkezi'mizin başarısını taçlandıran bu ödül bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde 16 ay içerisinde; 23 fiziki eğitim (1133 katılım), 25 çevrim içi eğitim (814 katılım), 9 yeni nesil etkinlik (580 katılım), 5 lise girişimcilik eğitimi (150 öğrenci), 11 üniversite topluluğu buluşması (445 öğrenci), 81 mentor girişimci buluşması düzenlendi.