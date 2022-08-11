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İzmir haberleri... Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

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İzmir haberleri... Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

İzmir haberi... İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Buluşmada, Karşıyaka'daki çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Başkan Tugay "Destekleri ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerdeki vatansever ve ülkemizin sorunlarına sahip çıkan tavrı için kendisine minnetle teşekkür ediyorum. İktidar yolunda kararlılıkla hep birlikte çalışacağımıza ve başarılı olacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

ANKA / Yerel

Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay Karşıyaka İzmir Yerel Haberler

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