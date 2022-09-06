İzmir haberleri | İzmir Fuarı'nda Bayraklı Rüzgarı

İzmir haberi... Bu yıl 91’inci kez kapılarını ziyaretçilere açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Bayraklı Belediyesi'nin standı ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik sahne şovları, spor, kültür ve sanat aktiviteleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bayraklı standını ziyaret ederek etkinlikleri izledi. Başkan Serdar Sandal, fuar ziyaretçilerini Bayraklı standına davet etti.

Bu yıl 91'inci kez kapılarını ziyaretçilere açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Bayraklı Belediyesi'nin standı ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik sahne şovları, spor, kültür ve sanat aktiviteleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bayraklı standını ziyaret ederek etkinlikleri izledi. Başkan Serdar Sandal, fuar ziyaretçilerini Bayraklı standına davet etti.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki birbirinden renkli etkinlikler, sanatsal ve sportif aktivitelerle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. "İzmir'in kalbi Bayraklı" temasıyla her gün birbirinden eğlenceli gösterilere ev sahipliği yapan stantta; zumba, zeybek, bale, aerobik gösterileri, satranç, resim atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Piyano resitali verildi. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de ev yapımı gıdadan hediyelik eşyaya kadar ürettiği ürünleri satışa çıkardı.

TUNÇ SOYER, ÇOCUKLARIN ETKİNLİKLERİNİ İZLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bayraklı standını ziyaret ederek, Bayraklılı minik kursiyerlerin performanslarını izledi. Büyük beğeni toplayan gösterilerin sonunda Başkan Soyer, minikleri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"STANDIMIZA BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir Enternasyonal Fuarı; ilçemizin tanıtımını yapabilmek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatabilmek açısından büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı katılımcıları İzmir'in Kalbi Bayraklımızı keşfetmeye, gezmeye ve tanımaya bekliyoruz" dedi.