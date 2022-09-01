İzmir haberleri: İzmir'de Zabıta Teşkilatı'nın 196.Yılı Kutlandı

İzmir haberler... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Soyer, “Emin olun sizin varlığınızı bilmek bana güven duygusu veriyor. İyi ki varsınız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Soyer, "Emin olun sizin varlığınızı bilmek bana güven duygusu veriyor. İyi ki varsınız" dedi.

İzmir'de Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Soyer, zabıta memurları Ebru Boran Atılgan'ın oğlu Burak, Ebru Evin'in kızı Elara ve Hüseyin Kaygısız'ın kızı Duru ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"SİZİN VARLIĞINIZ BANA GÜVEN VERİYOR"

Zabıta ekiplerinin gecesini gündüzüne katarak kentin güvenliği için canla başla çalıştığını dile getiren Başkan Soyer, "Dile kolay; 196 yıllık bir kurum. Çevreden sağlığa, kamu düzeninden yararına kadar hayatın her alanında sorumluluğunuz çok büyük. Kamu hayatının nasıl düzenlendiğinin göstergesi sizlersiniz. Gerçekten sizlerle çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye için örnek verici çalışmalar yürütüyorsunuz. Emin olun sizin varlığınızı bilmek bana güven duygusu veriyor. İyi ki varsınız" dedi.

"ZABITA, YEREL YÖNETİMLERİN DIŞARIYA YANSIYAN YÜZÜDÜR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da yurttaşların huzurunu korumak için paydaş kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirerek 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Daca, "Kentimizin ana arterlerinde mobil zabıta noktalarının yanı sıra Halkapınar, İnciraltı ve Forbes Caddesi'nde kurulan üç yeni zabıta amirliğiyle müdahale kabiliyetimizi artırdık. Zabıta hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırdık. Turizm ve tüketici zabıta amirliğiyle hemşehrilerimizin tüketici haklarının korunmasıyla ilgili hizmet vermeye başladık. Zabıta kent paydaşı olmanın teminatıdır. Yerel yönetimlerin dışarıya yansıyan yüzüdür" diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Durdu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve zabıta personeli katıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca