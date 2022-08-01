İzmir haberleri: İzmir'de Şehit Yakınları ve Gaziler İçin de Ücretsiz Gemi Turu Başlıyor

Temmuz başında engelli yurttaşlar için haftada bir gün ücretsiz gemi turu başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, şehit yakınları, gaziler ve yakınları için de tur düzenleyecek. Yaz boyunca her hafta perşembe günleri Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça turu yapılacak. Ücretsiz olacak turların ilki 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Temmuz başından bu yana engelli yurttaşlar ve refakatçileri için haftada bir gün ücretsiz gemi turu düzenleyen İZDENİZ Genel Müdürlüğü, aynı hizmeti şehit yakınları, gaziler ve yakınları için de verecek. Her hafta perşembe günleri yapılacak Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça gemi turu yaz boyunca devam edecek.

Konak'tan kalkacak gemi, sırasıyla Güzelbahçe ve Mordoğan iskelelerine uğrayıp Foça'ya varacak. Günü ister Mordoğan'da ister Foça'da geçirecek şehit yakınları, gaziler ve yakınları, akşamüstü aynı güzergahtan geri dönecek. Perşembe günleri Konak'tan 08.00'de kalkacak gemi, 08.45'te Güzelbahçe'den ve 09.45'te Mordoğan'dan hareket edecek; 10.30'da Foça'ya varacak. Akşam dönüş seferi ise 17.00'de başlayacak. Gemi; Mordoğan'a 17.45'te, Güzelbahçe'ye 18.45'te ve Konak'a 19.30'da varacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Birinci derece şehit yakınları ile gaziler, gazi yakınları, vazife malulleri ve yakınları, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilir. Gemi kapasitesi 300 kişi olduğu için seferden en az bir gün önce aranması gerekiyor. Rezervasyon yaptıran yolcuların, gemiye binerken ücretsiz seyahat kartlarını turnike görevlisine göstermesi gerekiyor.