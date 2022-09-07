İzmir haberleri: İzmir'de Çim Konserleri Tuğba Yurt'la Devam Etti

İzmir haberi: 91.İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki çim konserleri devam ediyor. Fuarda beşinci günün konuğu pop müziğin beğenilen isimlerinden Tuğba Yurt oldu. Bu konseri aylardır beklediğini söyleyen Yurt, “İzmir’in bu önemli konserlerinden birinde sahne almaktan ve sizlerle buluşmaktan çok mutluyum” dedi.

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki çim konserleri devam ediyor. Fuarda beşinci günün konuğu pop müziğin beğenilen isimlerinden Tuğba Yurt oldu. Bu konseri aylardır beklediğini söyleyen Yurt, " İzmir'in bu önemli konserlerinden birinde sahne almaktan ve sizlerle buluşmaktan çok mutluyum" dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yapılan çim konserleri, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 11 Eylül'e kadar açık kalacak fuarda çim konserleri sahnesinin dün akşamki konuğu, şarkıcı Tuğba Yurt oldu. Son olarak "Ne Mesele" adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturan Yurt, şarkıları ve sahne performansıyla İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı, şarkılarını alanı dolduran binlerce müzikseverle birlikte söyledi. İki saat sahnede kalan Tuğba Yurt, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

İzmir'de Fuar'ın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren çim konserleri kapsamında, Bugün Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.