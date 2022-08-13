Haber : İzmir haberleri: İzmir'de Uzundere Konutları'nın Depremzedelere Tahsis Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri: İzmir'de Uzundere Konutları'nın Depremzedelere Tahsis Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

 - Güncelleme:
İzmir haberleri: İzmir'de Uzundere Konutları'nın Depremzedelere Tahsis Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminin ardından evleri hasar gördüğü için geçici olarak Uzundere Konutları’na yerleştirilen depremzede ailelerin talebi üzerine barınma sürelerini bir kez daha uzattı. Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı son birleşiminde onaylanan kararla buradaki yurttaşlara 2022 yılının sonuna kadar ek oturma hakkı tanındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminin ardından evleri hasar gördüğü için geçici olarak Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzede ailelerin talebi üzerine barınma sürelerini bir kez daha uzattı. Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı son birleşiminde onaylanan kararla buradaki yurttaşlara 2022 yılının sonuna kadar ek oturma hakkı tanındı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından barınma sorunu yaşayan ailelerin kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri için Uzundere Toplu Konutları'nın kapılarını açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin buradaki barınma sürelerini bir kez daha uzattı. Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıllığına Karabağlar ilçesindeki Uzundere Toplu Konutları'na yerleştirilen ve bu tahsis süresi geçen yıl Kasım ayında dolan aileler, sürenin bir kez daha uzatılması sayesinde 2022 yılının sonuna kadar bu konutlarda oturmaya devam edecek. Depremzedelerin elektrik, su ve kira giderleri bu süre zarfında da yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dün akşam yapılan Ağustos ayı son Meclis birleşiminde oy birliğiyle onaylandı.

TAHSİS SÜRESİ KASIM AYINDA DOLMUŞTU

Deprem sonrası 224 depremzede aile kendilerine sunulan seçenekler arasından Uzundere Toplu Konutları'ndan bir yıl süreyle ücretsiz yararlanmayı tercih etmişti. Tahsis edilen konutların tüm eşyaları da bedelsiz olarak verilmişti. Buraya yerleştirilen depremzede ailelerden kira alınmadığı gibi tahsis edilen konutlardaki elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler yine belediye tarafından karşılanmıştı. Bir yıllık tahsis süresinin bitiminde Belediye Meclisi'nin 17.11.2021 tarihinde aldığı uzatma kararıyla depremzedelere 6 ay daha aynı şartlarda konutlardan yararlanma hakkı tanınmış ancak bu sürenin bitiminde de bir kez daha uzatma talepleri gelmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem İzmir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title