İzmir haberleri... Gaziemir Belediyesi'nden Yurttaşlara Psikolojik Destek

İzmir yerel haberine göre Gaziemir Belediyesi, 5 psikolog ve 4 sosyal hizmet uzmanıyla, olumsuz duygu ve düşüncelerle mücadele etmekte zorlanan yurttaşlara psikolojik destek hizmeti veriyor.

Gaziemir Belediyesi, 5 psikolog ve 4 sosyal hizmet uzmanıyla, olumsuz duygu ve düşüncelerle mücadele etmekte zorlanan yurttaşlara psikolojik destek hizmeti veriyor.

Gaziemir Belediyesi, Sarnıç Toplum Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Pozitif Yaşam Merkezi'nde verdiği psikolojik danışmanlık hizmetiyle yurttaşların yanında oluyor. Belediye bünyesinde görev yapan 5 psikolog, 4 sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve özel eğitim öğretmeni, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmekte zorluk yaşayan, kaygı düzeyi yüksek yurttaşlara psikolojik destek veriyor.

SARNIÇ TOPLUM MERKEZİ

Toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen Sarnıç Toplum Merkezi'nde, toplumun her kesimine hizmet sunuluyor. Merkezde görev yapan sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar; çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Özel danışmanlık hizmetleriyle, dezavantajlı yurttaşların sorunlarıyla baş etmeleri; katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmelerine katkı koyularak yaşamın her aşamasında daha fazla yer almaları sağlanıyor. Merkezde verilen hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşlar, merkezi ziyaret ederek psikolog ya da sosyal hizmet uzmanıyla görüşebiliyor.

KADINLARA TAM DESTEK

Gaziemir Belediyesi, hayattaki yükü her geçen gün artan kadınların sorunlarına Kadın Danışma Merkezi'nde çare buluyor. Merkezde verilen psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetiyle kadınlar sorunlarını aşıyor; çaresizlikten, yalnızlıktan kurtuluyor. Gaziemirli kadınlar, Kadın Danışma Merkezi'nden randevu alarak, psikolojik ve hukuki sorunlarının çözümü için sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukatla ücretsiz görüşebiliyor. Merkeze başvuran kadınlarla önce sosyal hizmet uzmanı görüşüyor. Bu görüşmenin ardından, sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucu danışan, psikolog ya da avukata yönlendiriliyor.

Randevuyla görüşmelerin yapıldığı psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyenlere çocuk ve ergen psikolojisi, evlilik ve evlilik sorunları, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma yöntemleri, depresyon ve panik atak konularında hizmet veriliyor. Çocuklarıyla yaşadıkları sıkıntıları aşmak için merkeze başvuran ailelere de psikolog desteği verilirken, yaşadıkları sıkıntıları aşmak isteyen çiftlere de evlilik terapisi uygulanıyor. Merkezde görev yapan sosyal hizmet uzmanı ve psikolog tarafından verilen eğitimler sayesinde kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken, sorularına da cevap bulunuyor.

Merkezde, Hukuki Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlara, gönüllü avukatlar tarafından kadın hakları, aile içi şiddet, boşanma, nafaka, velayet, miras ve veraset ilanı konu başlıklarında bilgiler veriliyor. Avukat, maddi durumu kötü olduğu için mahkeme ve hak arama sürecini yürütemeyen danışanları ücretsiz hizmet veren adli yardım bürosuna yönlendiriyor.

POZİTİF YAŞAM MERKEZİ

Gaziemir Belediyesi'nin sağlık üssü Sağlık Köyü'ndeki Pozitif Yaşam Merkezi'nde verilen psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti kapsamında vatandaşlar, sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında merkeze gelip destek isteyen yetişkinlere ve ergenlik çağındaki bireylere psikolojik destek veriliyor. Merkezde, grup seansları da yapılıyor. Aynı problemi yaşayan ve tek başına çözemeyen çocuk ve ergenler bir araya getirilerek model alma çalışmaları uygulanıyor. Uzun vadede yaşama pozitif pencereden bakan bir toplum yaratmayı amaçlayan bu hizmetten herkes ücretsiz yararlanabiliyor. Psikologla görüşüp destek almak isteyenlere 0232 999 0 112- 1856 numaralı telefondan randevu veriliyor.