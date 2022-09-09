İzmir haberleri | Büyükçekmece'de İzmir'in kurtuluşu ve CHP'nin kuruluşu coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece'de İzmir'in kurtuluşu ve CHP'nin kuruluşu coşkuyla kutlandı

İSTANBUL CHP'nin kuruluşunun 99'uncu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü Büyükçekmece kutlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlama törenine CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanısıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından 1 dakikalık saygısı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları ekibinin İzmir yöresi halk oyunları törende büyük alkış alırken, törenin son bölümünde ise CHP'ye yeni katılan üyelerin rozetleri takıldı.

"Rahatsız olmaya devam edecekler"

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fikriye Pehlivan şunları söyledi: "İstiklalin ve istikbalin, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu güne Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Parti'miz 99 yaşında. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Cumhuriyet Halk Parti'miz iktidarında demokrasiyle taçlandırılacağız. İzmir'imizin kurtuluşundan rahatsız olanlar ne yazık ki rahatsız olmaya devam edecekler. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olmaktan onur duyduğumuz partimizin ve İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü kutlu olsun. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm genel başkanlarımızı saygıyla anıyorum."

"Demokrasi, hukuk, adalet, insan haklarına saygı odaklıdır"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Nihai olarak 9 Eylül'de 1922 Avrupa'nın uşağı, maşası olan Yunanlıyı İzmir'den denize döken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün Kuva-yi Milliyeciler ve onun silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla, minnetle eğiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Demokrasisinin sigortasıdır. Kurtaran ve kurucu partidir. Felsefesi asla ölmez, ölmeyecektir. Çünkü felsefesi insan odaklıdır. Demokrasi, hukuk, adalet, insan haklarına saygı odaklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti nasıl ebediyen yaşayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi de bu fikirleri demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını velhasıl insanı temsil eden parti olarak ebediyen topluma yön verecek, toplum ile birlikte bu güzel vatanı ve bu güzel demokrasiyi ebedi olarak yaşatmak, yükseltmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi çağdaş medeniyet düzeyine çıkartmak gibi bir görevle tesis edilmiştir. Bir görevle bugüne kadar hayatını idame ettirmiş ve bu görevden, tavırdan, duruştan asla ayrılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu güne kadar bu demokrasinin bu güne kadar her ne olursa olsun ayakta kalması ve onun bu güne kadar aldığı yolda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk demokrasisi adına, millet adına, insan adına, insan hakları adına, özgürlüğü adına çok büyük emeği vardır. 99'uncu yaş günümüz kutlu olsun. İzmir'i kurtaranlar, İzmir'e ilk bayrağı asan Teğmen Ali Rıza Akıncı sonra büyük bayrağı asan Yüzbaşı Şerafettin ve oraya yırtık ayaklarıyla giren o kahraman askerler hepinizin ruhu şad olsun. Saygıyla eğiliyoruz önünüzde."

"Halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği sorumluluğun bilincindeyiz"

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99 yıldır ayakta olan bir çınar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlarımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir partidir. Saraya karşı milletin kayıtsız, şartsız egemenliğinin iradesini esas alan Cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasiye taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir. Cumhuriyet Halk Partisi 99'uncu kuruluş yıldönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vizyonuyla yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük, kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun."