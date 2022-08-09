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İzmir haberleri: Buca Belediyesi'nden Çocuklara Yüzme Eğitimi

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Edinilen İzmir haberine göre Buca Belediyesi’nin çocuklar için kurduğu iki portatif havuzda, 6 haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alacak.

Buca Belediyesi'nin çocuklar için kurduğu iki portatif havuzda, altı haftada 7 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alacak.

Belediye tarafından Mustafa Kemal ve Yıldız mahallelerinde kurulan 20 metrekarelik havuzlarda, binlerce Bucalı çocuğa yüzme öğretmek hedefleniyor. Her havuza günde 125 çocuğun kayıt olduğu eğitimler, altı hafta boyunca sürecek. Hafta içi ve cumartesi olmak üzere haftada altı gün uzman eğitmenlerce verilecek yüzme eğitimleriyle, çocukların sportif ve sosyal becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Gençlerin ve çocukların fiziksel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için yüzmeye yatkınlığı olan çocukları keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek de projenin amaçlarından bir diğerini oluşturuyor.

ANKA / Yerel

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