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İzmir haberleri... Buca Adatepe'de yeni yol müjdesi

İzmir haberleri... Buca Adatepe'de yeni yol müjdesi

Edinilen İzmir gelişmesine göre Buca Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına paralel olarak Adatepe Mahallesi'nde başlattığı yeni yol açma çalışmalarının, trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını bildirdi.

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Buca Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına paralel olarak Adatepe Mahallesi'nde başlattığı yeni yol açma çalışmalarının, trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını bildirdi.

Çarpık kentleşme ve yoğun göç sonrası İzmir'in trafik açısından en yoğun ilçelerinden biri olan Buca'da, bir yandan büyük projeler devam ederken diğer yandan da kritik noktalardaki yol açma çalışmaları hız kazandı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi 19, 25 ve 30 sokaklarda yeni yollar için de ilk kazmayı vurdu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ekiplere buna benzer yol açma projelerinin oluşturulması yönünde talimat verdi. Adatepe Mahalle Muhtarı Nuri Nezir'in eşliğinde vatandaşların fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Kılıç, yaklaşık bir ay sonra yeni yolların trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

Buca Belediyesinin kritik noktalardaki yol açma çalışmaları, trafiği rahatlatması bekleniyor. Buca Metrosu ve Buca Cezaevinin üstünden açılacak yeni imar yolu projeleri beklenirken, kendi çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, Adatepe Mahallesi'nde başlattığı çalışmaları kent merkezindeki başka lokasyonlarda devam ettirecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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