İzmir haberleri | Buca Adatepe'ye Yeni Yol

Buca Belediyesi'nin kentsel dönüşüme paralel olarak Adatepe Mahallesi'nde çalışmalarını başlattığı yeni yol trafiği önemli ölçüde rahatlatacak.

Çarpık kentleşme ve yoğun göç sonrası İzmir'in trafik açısından en yoğun ilçelerinden biri olan Buca'da, bir yandan büyük projeler devam ederken diğer yandan da kritik noktalardaki yol açma çalışmaları hız kazandı. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adatepe Mahallesi 19, 25 ve 30 sokaklarda yeni yollar için ilk kazmayı vurdu.

BAŞKAN KILIÇ YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ekiplere buna benzer yol açma projelerinin oluşturulması yönünde talimat verdi. Adatepe Mahalle Muhtarı Nuri Nezir'in eşliğinde yurttaşların fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Kılıç, yaklaşık bir ay sonra yeni yolların trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

BÜYÜK PROJELERİN TAMAMLAYICISI OLACAK

Buca Belediyesi'nin kritik noktalardaki yol açma çalışmaları, trafiği rahatlatacak büyük projelerin de tamamlayıcısı olacak. Buca Metrosu ve Buca Cezaevi'nin üstünden açılacak yeni imar yolu projeleri beklenirken, kendi çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye, Adatepe Mahallesi'nde başlattığı çalışmaları kent merkezindeki başka lokasyonlarda devam ettirecek.