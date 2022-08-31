İzmir haberleri! Bornova'nın Atalık Tohumları Çocuklardan

İzmir yerel haberi: Atalık tohumları yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci kazandırılması ve tarımsal üretimde farkındalık yaratmak için Yerel Tohum Bahçesi’nde hasat edilen ürünlerden yeni tohumları, çocukların da katıldığı bir atölye ile çıkardı.

Atalık tohumları yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci kazandırılması ve tarımsal üretimde farkındalık yaratmak için Yerel Tohum Bahçesi'nde hasat edilen ürünlerden yeni tohumları, çocukların da katıldığı bir atölye ile çıkardı.

Bornova Belediyesi'nin atalık tohumları geleceğe taşımak amacıyla Kayadibi'nde kurduğu Yerel Tohum Bahçesi'nde hasat yapan çocuklar, ürünlerden tohum elde etmeyi deneyimleyerek öğrendi. Bornova Belediyesi Ziraat mühendisleri ile birlikte çalışan minikler, hem eğlenceli zaman geçirdi, hem de tarım konusunda bilgi edindi.

ÖNCE AYIKLADILAR SONRA YEDİLER

Patlıcan, bamya, domates, kabak ve karpuz gibi birçok ürünün çekirdeklerini tohum olarak ayıklayan çocuklar meyveleri yemeyi de ihmal etmedi. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzu büyük bir iştahla yiyen minik Bornovalılar, etkinlikte çok şey öğrendiklerini de belirtti.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ

Yerel Tohum Bahçesi'nde ilk hasadı gençler ve çocuklarla birlikte yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Çocuklar bizim geleceğimiz. İyi ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir tarım uygulamalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle hasattan elde ettiğimiz ürünlerin tohumlarını da çocuklarımızla birlikte çıkardık. Bu etkinliklerimiz ile çocuklarımızın iyi zaman geçirirken, tarımın ve sağlıklı gıdanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve bilinçlenmelerini sağlamak istedik" dedi.

4 dönüm olan Yerel Tohum Bahçesi'nde 65 çeşit ürünün bulunduğu anlatan Başkan İduğ, "Burada yetiştirdiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz atalık tohumları Bornova'da tarımsal üretim yapanlara dağıtıyoruz. Böylelikle bu bölgenin özgün koşullarına göre evrimleşmiş, daha az sulama isteyen, daha az gübre isteyen atalık tohum ve fidelerle sürdürülebilir tarımı desteklemeye gayret ediyoruz" diye konuştu.