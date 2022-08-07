İzmir haberleri... Bornova Köylerinde Çocuklara Satranç Eğitimi

İzmir Bornova Belediyesi, gönüllük temelinde çalışan 'Saha Grubu' ile birlikte Çamiçi ve Karaçam köylerinde yaşayan miniklere satranç eğitimi vermeye başladı.

İzmir Bornova Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim, kültür- sanat ve spor kurslarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak ilçeye bağlı Çamiçi ve Karaçam köylerinde çocuklara satranç eğitimi vermeye başladı. 7-16 yaş arası çocukların gruplar halinde katıldığı eğitimlerde satrancın tarihçesi, satranç tahtası, taşlarının dizilimi ve kurallar öğretiliyor.

Satrancın özellikle çocukların hayatlarını etkileyebilen bir zeka sporu olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ şöyle konuştu:

"Satranç, çocuklara yoğunlaşmak, bir göreve odaklanmak ve karşılaştıkları sorunları akılla çözülebilmek gibi bir dizi yetenek kazandırması açısından büyük önem taşıyor. Sebep sonuç ilişkisi kurmayı, azmi ve sabrı öğretiyor. Bir yandan da matematiği sevdirdiği için eğitime katkısı çok büyük. Çocuklarımızın yaşama hazırlamak, sonuç odaklı ve mücadeleci olmalarını öğretmek açısından satranç sporunu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."