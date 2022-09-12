İzmir haberleri... Bornova Belediyesi'nin Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor
Yerel Haberler
İzmir yerel yerel haberine göre Bornova Belediyesi'nin büyük ilgi gören hobi ve beceri edindirme kursları, 1 Ekim'de başlıyor. Kış dönemi kurslarına katılmak isteyenler, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren 'form.bornova.bel.tr' internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Bornova Belediyesi'nin büyük ilgi gören hobi ve beceri edindirme kursları, 1 Ekim'de başlıyor. Kış dönemi kurslarına katılmak isteyenler, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren 'form.bornova.bel.tr' internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Bornova Belediyesi'nin hobi ve beceri edindirme kursları arasında bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, çocuk korosu, kadın korosu, bale, halk oyunları, seramik, resim, satranç, el sanatları, zumba, latin dansları, fotoğrafçılık, kanun, vurmalı çalgılar, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve çini bezeme yer alıyor. Kursların kayıtlarının tamamlanmasının ardından 1 Ekim Cumartesi gününden itibaren Kazım Dirik, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Mevlana, Doğanlar, Atatürk Mahallesi, Erzene ve Naldöken'deki kurs merkezlerinde dersler başlayacak.