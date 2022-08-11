İzmir haberleri! Bornova Belediyesi, 'Altın Bilezik Projesi' ile İstihdama Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

İzmir haberine göre Bornova Belediyesi 2019 yılı sonunda hayata geçirdiği Altın Bilezik Projesi ile iş arayanlarla işverenler arasında köprü olmaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen görüşmelerle bine yakın firmaya 11 bin 989 personel yönlendirildi. 3 bin 750 kişiye de iş olanağı sunuldu. Son olarak ise İzmir’de kadın istihdamı ile öne çıkan elektronik firması ile iş arayan kadınları bir araya getirdi.

Bornova Belediyesi 2019 yılı sonunda hayata geçirdiği Altın Bilezik Projesi ile iş arayanlarla işverenler arasında köprü olmaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen görüşmelerle bine yakın firmaya 11 bin 989 personel yönlendirildi. 3 bin 750 kişiye de iş olanağı sunuldu. Son olarak ise İzmir'de kadın istihdamı ile öne çıkan elektronik firması ile iş arayan kadınları bir araya getirdi.

Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda Altın Bilezik İstihdam Ofisi tarafından düzenlenen toplu iş görüşmesine 18-35 yaş arasında olan ve firmanın belirlediği niteliklere uyan 27 kadın katıldı. İş konusunda genel bilgilendirmenin yapıldıktan sonra form dolduran kadınlar ardından da şirket yetkilileri ile birebir görüşmelere alındı. 11 kişiye olumlu değerlendirildi.

Altın Bilezik Proje ile iş arayanlara ve meslek sahibi olmak isteyenlere istihdam kapısı açtıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Merkezimizin yaptığı işbirlikleri ve düzenlediği eğitimlerle vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Çalışabilecek durumda olup niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardım ederken sektörle işbirliği içinde özellikle ara eleman yetirilmesi amacıyla düzenlediğimiz kurslarla da meslek sahibi yapıyoruz. Altın Bilezik Ofisimizin envanterinde 2022 yılı itibari ile 7 bin 657 kişin başvurusu bulunuyor" dedi.

ALTIN BİLEZİK PROJESİ

Belediye ile irtibata geçen firmalar, işe almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Altın Bilezik Projesi ofisi istenilen nitelikleri uygun olan ve iş arayan vatandaşlara telefon, mail, SMS ve sosyal medya üzerinden duyuru yapılarak toplu iş görüşmesine çağırıyor. Görüşmelerde ön bilgilendirme ile işin şartlarının kendilerine uygunluğunu değerlendiren vatandaşlar, daha sonra başvuruda bulunup sözlü mülakata alınıyor.