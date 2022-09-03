İzmir haberleri | Bayraklı, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki Yerini Aldı

Gelen İzmir haberlerine göre Bu yıl kapılarını 91’inci kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan Bayraklı Belediyesi, gösterişli standı ve projeleriyle ilk günden yoğun ilgi gördü. Açılış sonrası stantta vatandaşlarla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi Bayraklı standını ziyaret etmeye davet etti.

Bu yıl kapılarını 91'inci kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, gösterişli standı ve projeleriyle ilk günden yoğun ilgi gördü. Açılış sonrası stantta vatandaşlarla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi Bayraklı standını ziyaret etmeye davet etti.

İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 91'inci kez açıldı. 11 Eylül'e kadar Kültürpark'ta gezilebilecek fuar, ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda Bayraklı Belediyesi de 90 metrekarelik stantla yerini aldı. Smyrna Höyüğü'nde sergilenen antik dikitlerin figürleri ile zenginleştirilen stant beğeni kazandı. Proje ve çalışmaların tanıtıldığı stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği, göz nuru ürünlerini satışa sundu. Bu yıl "İzmir'in kalbi Bayraklı" temasıyla spordan sanata, kültürden sağlığa kadar yürütülen çalışmaların tanıtıldığı stantta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Serdar Sandal, ziyaretçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

İZMİR'İN KALBİ BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en köklü fuarlarından olan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki yerimizi aldık. Projelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. İlçemizi tanıtıyoruz. Yerli ve yabancı katılımcıları İzmir'in Kalbi Bayraklımızı keşfetmeye, gezmeye ve tanımaya davet ediyoruz" dedi.