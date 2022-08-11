İzmir haberleri... Bayraklı Belediyesi'nden Çocuk Şarkıları Şenliği

Edinilen İzmir haberine göre Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında sürdürdüğü kültür sanat çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 6 ayrı mahallede gerçekleşecek olan Çocuk Şarkıları Şenliği'nin ilk gününde bir araya gelen yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi, şarkılar söyledi. Başkan Serdar Sandal, “Bayraklı Çocuk Korosu kurup, çocuklarımızı sanatla iç içe yetiştirme hedefimiz var. Çocuk Şarkıları Şenliği bu projenin ilk adımı. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında sürdürdüğü kültür sanat çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 6 ayrı mahallede gerçekleşecek olan Çocuk Şarkıları Şenliği'nin ilk gününde bir araya gelen yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi, şarkılar söyledi. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı Çocuk Korosu kurup, çocuklarımızı sanatla iç içe yetiştirme hedefimiz var. Çocuk Şarkıları Şenliği bu projenin ilk adımı. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Çocuk Korosu'nu kurmak için hazırlıklarına başlayan Bayraklı Belediyesi, ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği ile attı. 6 farklı mahallede gerçekleşecek olan şenliğin ilki Nafiz Gürman'daki Cemil Atlas İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren etkinliğe katılan çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyledi, dans etti. Eğlenceye, mahalle sakinleri de evlerinin balkonlarından eşlik etti. Gecenin sonunda müziğe ve enstrümanlara ilgi duyan çocuklar belirlenerek Çocuk Korosu ön kayıt başvuruları alındı. Çocuklara limonata ve pamuk şeker de ikram edildi.

BAYRAKLI, ÇOCUKLARIYLA GÜZEL

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızı sanatla, müzikle tanıştırmak ve yakın zamanda bir Çocuk Korosu kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu projenin ilk adımı olan Çocuk Şarkıları Şenliğimize katılan ve gönüllerince eğlenen çocuklarımızı kutluyorum, diğer mahallelerdeki etkinliklerimize de herkesi davet ediyorum" dedi.