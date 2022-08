İzmir haberleri: Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bayraklı'yı sokak sokak gezen Başkan Sandal, son olarak Muhittin Erener Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip, mahalle sakinleriyle buluştu. Sandal, "Biz birlikte güçlüyüz. Mahallelerimizin hangi noktasında neye ihtiyaç varsa oradayız. Zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a ziyarette Mahalle Muhtarı Yılmaz Güngör, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti.

Muhtarlık ziyaretinin ardından esnaf turu yapan Başkan Sandal, ev ziyaretleri de yaptı.

Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Sandal, yol, kaldırım, park ve temizlik gibi konularda çalışmaların hızlanacağını söyledi; asfaltlama ihtiyacı duyulan bölgelerdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Sandal, bölgenin ilerleyen süreçte hazırlanacak yeni imar revizyon planı ile dönüşeceğini ve çehresinin değişeceğini dile getirdi.

"BAYRAKLI, HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her mahallemiz bizim için önemli. İlçemizi karış karış gezerek eksikleri tespit etmeye ve çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Muhittin Erener Mahallemizde, yaşamın zorluklarına aldırmadan yarınlara umutla bakabilen ve her şeye inat gülümseyen güzel insanlarla birlikte olduk. Talep ve önerilerini dinledik, yapacaklarımızı anlattık. Bayraklı'yı el birliği ile güzelleştireceğiz. Kentsel dönüşümden, sosyal donatı alanlarına, parklardan kültür-sanat ve spor alanlarına kadar ne gerekiyorsa eksikleri tamamlayacağız. Çünkü Bayraklı ve Bayraklılılar her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.